Через росіян генофонд кримських татар може бути знищено, попередила постійний представник президента України в Криму.

За кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток на мобілізацію.

Про це повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі інформаційного телемарафону.

"Протягом кількох днів було роздано більше 1,5 тис. повісток кримським татарам. Як це робиться? Відбуваються облави, вони приїжджають у населені пункти, де здебільшого проживають кримські татари, або місця їхної праці, ринки, зокрема, і починають роздавати повістки", - сказала вона.

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За її словами, про часткову мобілізацію не йдеться, бо росіяни не питають, чи стояла людина на військовому обліку і чи є хвороби.

"Забирають всіх, навіть старших 60 років", - додала вона.

Представник президента зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в Криму.

Ташева зазначила, що такий тиск змушує кримським татар виїжати з півострова. Такі дії Росії, на її думку, можуть привести до геноциду кримських татар, знищення їхього генофонду.

Мобілізація в РФ - найважливіші факти

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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