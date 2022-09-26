В Росії вже було видано багато десятків тисяч призовних документів.

Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

Як повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, на військові бази почала прибувати перша частина чоловіків, призваних в рамках часткової мобілізації в Росії.

Зокрема, вже було видано багато десятків тисяч призовних документів.

Відео дня

"Росія тепер зіштовхнеться з адміністративними і матеріально-технічними проблемами для забезпечення підготовки для військ. На відміну від більшості армій Заходу, російські командири забезпечують початкову підготовку для солдатів на низькому рівні в рамках визначених оперативних підрозділів, а не у спеціалізованих навчальних закладах", - зазначає розвідка.

"Зазвичай, один батальйон у складі кожної російської бригади залишатиметься в гарнізоні, якщо два інших розгорнуті, і може займатися підготовкою кадрових інструкторів для тренування нових рекрутів або резервістів. Однак, Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні", - сказано в повідомленні.

При цьому, багато з мобілізованих не мали жодного військового досвіду впродовж декількох років.

"Брак військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, дозволяє припустити, що багато з цих призваних військових будуть відправлені на лінію фронту з мінімальною відповідною підготовкою. Вони, імовірно, зазнаватимуть високого рівня втрат", - підсумовують у британській розвідці.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський наголосив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це й удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.