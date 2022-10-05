У РФ проводили приховану мобілізацію ще з травня, коли російську армію спіткали перші серйозні провали на фронті.

Росія почала проводити приховану мобілізацію населення ще в травні після серйозних невдач регулярної армії в перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі "Орестократія".

"Ще в травні з'явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися", – заявив Скібіцький.

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В цей же час в армії Росії стали з'являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення "бойового армійського резерву країни". Приватні військові компанії в Росії почали активно рекрутувати людей, а також з'явилися так звані патріотичні батальйони. При цьому набір в такі батальйони повинні були робити всі федеральні суб'єкти РФ.

"Було безліч ознак проведення прихованої мобілізації, однак про це ніхто не говорив", - наголосив Скібіцький.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення в країні часткової мобілізації.

За офіційними даними, призвати повинні були 300 тисяч осіб, серед яких тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі. Водночас у ЗМІ повідомили про плани мобілізувати близько 1 млн осіб.

Раніше також стало відомо про те, що в Росії мобілізованих відправляють з навчальних центрів назад через проблеми із забезпеченням.

Крім того, серед призваних були зафіксовані кілька випадків смертей. За даними журналістів, за останні дні в РФ померли семеро людей на призовному або збірному пунктах або в поліції. Військовий експерт Олег Жданов пояснює це тим, що в країні практично виключили з мобілізаційного процесу медкомісії.

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