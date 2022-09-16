Країна-агресор також напевно виснажила більшу частину сил, дислокованих раніше на російських базах в колишніх радянських республіках

Російська влада вдвічі посилила приховану мобілізацію в країні на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські захисники продовжують контрнаступальні операції на сході, посилюючи тиск на позиції окупантів і лінії тилового забезпечення в східній частині Харківської, Північної Луганської та Східної Донецької областях.

Відео дня

За даними ISW, Кремль, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по огородженню окремих суб'єктів Федерації від вербувальних кампаній, які можуть посилити соціальну напруженість.

Зазначається, що країна-агресор напевно виснажила більшу частину сил, спочатку дислокованих на російських базах в колишніх радянських республіках, з тих пір, як в лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це, ймовірно, послабило вплив РФ в цих державах.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії йде прихована мобілізація жителів Московської і Ленінградської областей для оборони Криму. За даними ГУР, до Криму було переміщено вже близько 1,2 тис.призовників.

Вас також можуть зацікавити новини: