Вручати повістки під розпис в Росії більше не обов'язково.

Ухвалений днями в Росії закон про електронні повістки є частиною підготовки до тривалої війни проти України. Про це повідомляє британська розвідка.

Відзначається, що головним наслідком нового закону є можливість вручати повістки в електронному вигляді, що усуне головну проблему при мобілізації – ухилення від отримання повістки. Тепер влада зможе карати ухилянтів, автоматично обмежуючи права на роботу і обмежуючи поїздки за кордон.

"Росія на даний момент приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ. Однак цей захід, швидше за все, є частиною більш довгострокового підходу до набору живої сили, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні", – вважають у британській розвідці.

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Закон про електронні повістки в Росії

Цього тижня російський парламент затвердив новий закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних та новий порядок вручення повісток. Хоча формально паперові повістки залишаються, де-факто вони стали не потрібні, тому що тепер повістка буде вважатися врученою з моменту відправки її електронної версії. Тобто ухилитися від отримання повістки стало неможливо.

Іншим важливим наслідком закону є автоматичне позбавлення людини частини прав, якщо вона не відреагувала на "вручення" їй електронної повістки. Зокрема громадянину заборонять керувати автомобілем, здійснювати операції з нерухомістю, виїжджати за кордон і т.д. Кримінальна відповідальність теж нікуди не дівається. Напередодні Путін вже підписав цей закон.

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