Закон закриє виїзд за кордон громадянам, яких включать до реєстру мобілізованих.

Російська Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні закон, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних і вводить електронні повістки.

"Реєстр військового обліку формується військовими комісаріатами в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, в автоматизованому режимі на підставі відомостей Державного інформаційного ресурсу", - йдеться в документі.

З нього також випливає, що електронні повістки дублюватимуть паперові. Їх можуть направляти військовозобов'язаним у письмовій формі під розписку або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Електронна повістка буде вважатися врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті.

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Причому якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона буде вважатися такою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток.

"У повістках повинні бути вказані правові наслідки невиконання громадянами викладених в них вимог", - наголошується в законопроекті.

Які особливості закону і його обмеження для росіян:

Реєстр військового обліку буде формуватися в автоматизованому режимі.

Уточнюється, що підлягаючі призову громадяни зобов'язані отримувати повістки.

Передбачається забороняти виїзд з країни отримали повістку громадянам до їх візиту до військкомату.

Серед інших заходів - обмеження на право керування автомобілем для ухилянта, якщо він не прийшов за повісткою протягом 20 днів з її отримання.

Зарахування в запас може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян.

За словами голови думського комітету з оборони Андрія Картаполова, створення Єдиної бази даних дозволить мінімізувати кількість викликів до військкомату для уточнення даних військового обліку, саму систему зробить прозорою, а відомості актуальними. Крім того, багато операцій стануть проводитися без обов'язкового особистої присутності військовозобов'язаного - наприклад, первинна постановка на облік або зарахування в запас. Однак медкомісія і професійний відбір можливі тільки в результаті особистої явки.

Закон про електронні повістки - що передувало

В Росії зібралися спростити процедуру отримання е-повісток на тлі підготовки України до весняного контрнаступу. При цьому чиновники РФ стверджують, що проведення мобілізації зараз в країні нібито не планується.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що законопроект про єдиний реєстр військовозобов'язаних пов'язаний не з мобілізацією, а з військовим обліком.