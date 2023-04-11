Повідомлялося, що після отримання повістки громадянину РФ заборонять виїзд з країни.

Законопроект про Єдиний реєстр військовозобов'язаних пов'язаний не з мобілізацією, а з військовим обліком, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання росЗМІ, чи не побоюється Кремль, що прийняття документа викличе паніку і нову хвилю еміграції, Пєсков сказав: "Ні, абсолютно. Тому що це не пов'язано з мобілізацією, це пов'язано з військовим обліком".

Він також вкотре заявив, що нова хвиля мобілізації не планується. "Ні, як і раніше не було, і немає (планів про другу хвилю)", - заявив він.

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"Це потрібно розуміти і пояснювати. Військовий облік - це те, з чим громадяни нашої країни за Конституцією стикаються постійно, хоча б один раз протягом свого життя. Відповідно, система повинна йти в ногу з вимогою часу", - сказав Пєсков.

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У Держдумі зареєстровано законопроект про введення електронних повісток і прирівнювання їх до паперових.

Електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Госуслуг".

Нові правила отримання повісток в електронному вигляді торкнуться не тільки строковиків, але і всіх військовозобов'язаних.

Після отримання повістки громадянину РФ заборонять виїхати з країни. Крім того, у разі неявки до військкомату протягом 20 днів з моменту отримання повістки, громадянину буде заборонено бути самозайнятим або індивідуальним підприємцем, реєструвати нерухомість, реєструвати автомобіль і керувати ним, а також отримувати кредити.

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