Також президент прокоментував закон про мобілізацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в національному телемарафоні "Єдині новини" розповів, як Україна готується до мобілізації в Росії.

"Мобілізація в Україні розпочалася ще на початку воєнного стану і продовжуються відповідні дії Парламентом України кожні три місяці. Ви знаєте, зараз розглядаються у Парламенті зміни до відповідного чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими тижнями Парламент проголосує", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що РФ планує мобілізувати на війну 300 тисяч особового складу. Втім, за словами президента, не можна стверджувати, що ця цифра виявиться остаточною.

"Відповідно до інформації від нашої розвідки, до першого червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка, в Росії вона дуже коротка. Ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною в них не дуже, то можливо вони не встигнуть до 1 червня мобілізувати таку кількість. Але ми маємо розраховувати на ті дані, що є у нас", - наголосив глава держави.

За його словами, стримувати армію РФ - замало, адже таким чином втрачаються і зброя, і людський ресурс.

"І бажано робити відповідні передумови, військові передумови, захисні передумови і (наносити) відповідні удари робити по територіальному зосередженню російських військових, для того, щоб їм зривати контрнаступальні дії. Скажу вам відверто, без якихось зайвих деталей, усю цю інформацію ми надали нашим партнерам, що нам треба для того, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта", - підкреслив він.

На його думку, українське суспільство по-різному відчувало контрнаступальні дії Росії, які почалися всередині жовтня 2023 року.

"Не всюди ми це відчували, мені здається, люди це навіть іноді не бачили, авжеж є людські втрати для нас і це найбільша трагедія. Є зруйновані наші села, особливо в напрямку сходу, Авдіївка, ви це пам'ятаєте, вздовж кордонів Харківської області, Сумщини. Там вони переважно не припиняли спроби окупувати ту чи іншу нашу місцевість", - додав Зеленський.

Проте глава держави наголосив, що станом на сьогодні російські війська були зупинені, ситуація на фронті є складною, але стабільною.

"Ворог не просувається, там, де він робить кроки вперед, наші військові відбивають його, тиснуть і він відходить назад, і навпаки наші хлопці роблять кроки деякі вперед. Всі ці дії, 90% це схід України, це різні напрямки, не тільки Авдіївка, Лиман, і Харківський напрямок, Куп'янськ тощо", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський пояснив, що Україна планує стримувати ворога шляхом створення захисних передумов, ударами по скупченню противника та підготовленим особовим складом.

"Для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, є особовий склад і він повинен бути підготовлений. Укомплектовані бригади. Бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні бути підготовлені, має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто молодих хлопців, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження, які мають бойовий досвід. Ці бригади мають бути підготовлені та укомплектовані", – зазначив президент.

Мобілізація в РФ: що відомо

Напередодні військовий експерт Роман Світан повідомив, що Путін хоче провести мобілізацію, адже планує повну окупацію щонайменше п'яти областей України.

"Наступальний потенціал, який у них був взимку 2024 року, вже закінчується. А для того, щоб привести в стрій достатню кількість бійців, потрібні люди. Питання в тому, яким механізмом це можна зробити. Їх є кілька, але навряд чи це буде примусова мобілізація", - зауважив він.

Водночас ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому Україні треба мобілізувати 500 тисяч чоловік. За його словами, розмови про те, що Україні не потрібно мобілізувати півмільйона людей - не відповідають дійсності.

"Я хочу, щоб кожна людина, яка каже, що нам непотрібно півмільйона – щоб вона поїхала в окоп і сказала це хлопцям в обличчя. Я не знаю, кому не треба мобілізовувати півмільйона. Адже нам треба, щоб армія могла нас захистити від цього нового наступу", - прокоментував він.

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