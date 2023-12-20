Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років.

Юнакам у 18-річному віці можуть вручити повістку. В такому разі їм потрібно з'явитись до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки та пред’явити довідку про навчання або приписне свідоцтво ТЦК, яке оформляють ще з 17 років. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна".

"А ще краще – мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються. Повістка – це не відправка на фронт. Повістка – це для уточнення облікових даних", – зазначив військовий.

Він пояснив, що приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років – ще коли юнаки навчаються в школі. Вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК. Тому що для вступу у вищі навчальні заклади, заклади середньої технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво зі свого центру комплектування.

Відео дня

На питання, чи можуть у 18 років відправити на фронт, представник Сухопутних військ нагадав, що наразі ще дійсна військова строкова служба. Йдеться про категорію призовників віком від 18 до 27 років. Однак такі чоловіки зараз в рамках мобілізації не призиваються.

"Коли така категорія людей хоче захищати Батьківщину – вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується студентів. Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі – то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років", – додав Фітьо.

Мобілізація в Україні

Представник Сухопутних військ роз’яснив основні питання, які стосуються мобілізація в Україні. За словами Фітьо, в Україні планують запустити оновлений реєстр військовозобов’язаних, який полегшить пошук тих, хто ухиляється від мобілізації, зокрема за місцем працевлаштування.

Також в Україні існують певні категорії людей, які мають право на відстрочку від мобілізації, але це повинно підтверджуватися відповідними документами, які необхідно особисто надати в ТЦК і СП, щоб в майбутньому уникнути непорозумінь.

Вас також можуть зацікавити новини: