База буде синхронізована з іншими реєстрами, що спростить пошук військовозобов’язаних, зокрема за місцем працевлаштування.

Наразі в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", але він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли відповідний законопроект буде прийнято, центри комплектування та соцпідтримки зможуть відслідковувати переміщення осіб.

Тоді працівникам ТЦК не доведеться вдаватись до таких засобів як відвідування ресторанів та спортклубів. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна".

"В більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова", – зазначив військовий.

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Він пояснив, в такому випадку представники ТЦК будуть звертатись з даними про військовозобов’язаного до власника підприємства. Керівник буде зобов'язаний особисто доставити вказаного громадянина до ТЦК та СП.

"На даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни… Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону", – додав Фітьо.

За його словам, запуск такого реєстру спростить проведення мобілізації ресурсів. Наразі певна категорія чоловіків відчуває страх відвідування ТЦК та СП. Вони "думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт".

Представник Сухопутних військ вказав, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання і не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, то усі оповіщення (повістки) для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою. Не оновивши облікові дані, громадяни намагаються уникнути мобілізації.

"Я хочу наголосити, що перша повістка – це означає, що треба лише з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І лише тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби – тільки тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання мінімум місяць. Якщо ж професія є складнішою, то навчання може тривати і два, і три місяці", – уточнив військовий.

Мобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. За його словами, якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що для української армії може означати обсяг мобілізації у 500 тисяч осіб. Він зауважив, що в питанні мобілізації військове керівництво завжди виходить з точки зору планування та проведення тих чи інших операцій, і відповідно – особового складу, який їм потрібен для тих чи інших видів дій.

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