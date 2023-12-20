Необхідно особисто проінформувати про своє право на відстрочку ТЦК і СП.

В Україні існують певні категорії людей, які мають право на відстрочку від мобілізації, але це повинно підтверджуватися відповідними документами, які необхідно особисто надати в ТЦК і СП, щоб в майбутньому уникнути непорозумінь.

Як розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна, весь перелік документів і причин для відстрочки вказано на сайті Верховної Ради, в законі про мобілізацію. До них відносяться наявність у військовозобов'язаного є трьох неповнолітніх дітей, догляд за недієздатними родичами або людьми з інвалідністю, які потребують постійного догляду, а також причини за станом здоров'я. Тобто список причин чітко визначений і опублікований.

У той же час, якщо у військовозобов'язаного є яка-небудь з цих умов на відстрочку - він повинен особисто проінформувати про них свій ТЦК і СП.

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"Тому що трапляються випадки, коли піднімається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду – це все повинно бути оформлено документально, і всі ці документи повинні бути надані в ТЦК і СП особисто", - підкреслив Фітьо.

Що стосується студентів, то раз на рік вони повинні подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання, і також повинні робити це особисто, зазначив він.

"На жаль, є випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК і СП все робить правильно. А людські емоції говорять, що ми порушуємо закон", - пояснив він.

Мобілізація в Україні - думки

Колишній командир роти батальйону" Айдар " Євген Дикий зазначив, що в Україні є досить великий мобілізаційний ресурс. На фронт можна відправити, щонайменше, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців, потрібно лише зменшити правоохоронним відомствам квоту на бронювання.

У свою чергу військовий експерт Роман Світан вказав, що для ЗСУ потрібно хоча б 300-350 тисяч висококваліфікованих професіоналів і новітньої техніки.

При цьому, як зазначав майор ЗСУ Кирило Верес, методи ТЦК і СП занадто жорсткі і себе не виправдовують. Він підкреслював, що воїни, яких привели на фронт силою, йому не потрібні.

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