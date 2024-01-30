Згідно з документом, у разі неявки до ТЦК за повісткою, громадянину можуть тимчасово обмежити праві на виїзд за межі України.

Українців будуть жорсткіше карати за відмову з'явитися за повісткою в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це йдеться у законопроекті, внесеному Кабінетом міністрів до Верховної Ради.

Зокрема, автори документу пропонують запровадити механізм, згідно з яким військовозобов'язаний чи резервіст, який не з'явиться до військкомату у визначений в отриманій повістці термін, може бути затриманий та доправлений до ТЦК протягом 15 днів. Якщо ж затримання буде неможливим - до такої особи через суд можуть бути вжиті заходи впливу.

Перед цим такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК протягом 5 днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

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Якщо ж громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, військкомат матиме право звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника заходи впливу, - зокрема: тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами та арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Новий закон про мобілізацію

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Документ визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Також УНІАН повідомляв, що зміниться для держслужбовців та поліції через імовірне ухвалення нового закону про мобілізацію. Так, працівники Нацполіції, Держбюро розслідувань, НАБУ, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки.

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