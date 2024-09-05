Ситуація на фронті не дає змоги забезпечити новобранцям належну підготовку - вона забирає забагато часу.

ЗСУ поступаються армії агресора за всіма кількісними показниками, і новобранці проходять менше підготовки, ніж хотілося б. Про це в інтерв’ю CNN розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник має перевагу в авіації, в ракетах, в артилерії, в кількості боєприпасів, звичайно, в особовому складі, танках, БМП", – сказав він.

За словами Сирського, ця обставина змушує Україну бути розумнішою та ефективнішою у веденні війни.

Відео дня

"Ми не можемо воювати так, як вони, тому ми повинні використовувати, перш за все, максимально ефективний підхід, використовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу", – сказав він, згадавши зокрема українську програму передових безпілотників.

Разом з тим Сирський вважає першочерговим завданням збільшення кількості військових. За його словами, зараз новобранці, які прямують на поле бою, проходять менше підготовки, ніж він хотів би.

"Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. У той же час динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого відправлення мобілізованих на службу", — заявив командувач.

За словами Сирського, зараз новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до повного місяця подальшу спеціалізовану підготовку перед тим, як їх відправляють безпосередньо на виконання військових завдань.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українська кампанія з мобілізації для поповнення виснажених військ набирає обертів. Вона покликана допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями, але деякі новобранці фізично, або психологічно не придатні до бойових дій.

Також ми розповідали, що основна маса новобранців ще не встигла дістатися фронту, оскільки їхня підготовка ще триває. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не може кидати новобранців в бій без підготовки, як це робить Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: