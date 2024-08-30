РФ застосовує великі піхотні групи для штурму українських позицій.

Російсько-українська війна триває і Росія не полишає спроб розвинути успіх на Покровському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Попри ту інтенсивність, яка є, безпосередньо наша бригада і ті підрозділи, які входять в тактичну групу, свою лінію оборони тримають. Попри всю важкість. А важкість не те що вдвічі, зараз вдесятеро навантаження збільшилося. Для порівняння, за минулу добу в нас було ліквідовано 82 окупанти. А за ніч, яка була, з 12 до 6 ранку – 40 окупантів. Це ті, хто йшли на штурми. І якщо місяць-два тому в нас було 12-14 штурмів, то зараз ця цифра доходить до 18-20 штурмів на наші позиції", – розповів Цехоцький.

Він також додав, що попри складність, українські Сили оборони продовжують тримати оборону. Водночас Цехоцький пояснив, чому росіянам вдається просуватися на Покровському напрямку.

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"Є багато складових цього так званого успіху. Це кількість особового складу окупантів, які наступають. Вони навіть на окремих ділянках зменшили інтенсивність артилерійських обстрілів. Оскільки не знають, куди стріляти. У них така комунікація дуже погана. Плюс залякування особового складу. Якщо ти не підеш, ми тебе розстріляємо тощо. Це все в комплексі у них працює. І оці рашисти-націоналісти, які вважають, що треба рятувати "матушку-Росію". Їх зараз дійсно дуже багато. Ми стільки наступаючих окупантів за весь час на Донбасі ще не бачили", – додав офіцер.

Ситуація на Покровському напрямку: важливі новини

Напередодні військовий експерт Павло Нарожний відзначив, що росіяни йдуть до Покровська не з метою захопити саме місто, а задля можливості рухатися в бік Костянтинівки.

Схожу думку висловили й у ЗСУ. Так, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, якщо російські війська захоплять місто Покровськ у Донецькій області, то наступними їхніми цілями можуть стати Часів Яр, а також вихід до Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що російські загарбники наразі проводять дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ та намагаються оточити позиції ЗСУ між Мирноградом і Гродівкою.

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