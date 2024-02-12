На нинішньому етапі війни, потрібно кожного місяця знищувати щонайменше 10 тисяч окупантів, каже він.

Для ефективного протистояння Росії потрібно мобілізувати та підготувати щонайменше 250 тисяч захисників, а також знищувати щонайменше по 10 тисяч російських окупантів на місяць.

Таку думку висловив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю ТСН в рамках загальнонаціонального телемарафону. За словами офіцера, поки Україна не має зброї, яка вже зараз може змінити хід війни.

"Я її не бачу, нам би по зброї зараз мати баланс з росіянами. Бо спочатку в нас була перевага у використанні дронів за рахунок технологічності, тактиці їх застосування. Наразі цієї переваги немає. Проблема в тому, що Росія виробляє в місяць 100 ракет і 300 дронів типу "шахед" і нам потрібна така зброя, якщо ми хочемо вигравати. Якщо наші партнери хочуть, щоб ми вигравали, вони мають нас забезпечити ракетами великої дальності і дати нам змогу бити по території ворога, по їх військовим об’єктам і логістичним шляхам", - акцентував Філімонов.

Наразі триває війна, де більше задіяний людський ресурс та нарощується використання сучасних технологій, зазначає він. "Я кажу про те, що є підрозділи, які дуже сильно бережуть свій особовий склад. Є підрозділи, які його багато втрачають. Але, на щастя, поки що ми можемо робити так, щоб співвідношення на кожній ділянці фронту, воно було три до одного, десять до одного. Тобто, десять вбитих росіян за одного нашого бійця. Війна "м’ясна", яка стає більш технологічною. Обидві сторони активно залучають БПЛА дуже ефективно. Але у росіян дуже багато артилерії, дуже-дуже багато "м’яса", дуже багато зеків, які не закінчуються", - підкреслив командир батальйону.

Офіцер зауважив, що зараз дуже важливий етап війни для української армії і всієї української нації. "Ми маємо зробити все, щоб поповнити армію, навчити людей. Відстояти поки те, що в нас є, ті 82% території і далі якомога більше послабити ворога", - акцентував Філімонов.

Він вважає, що зараз для України найкраще вести активну оборону, нарощувати озброєння та підготувати якомога більше особового складу. "Наразі, моя особиста думка, ми маємо ставати в активну оборону, готувати оборонні позиції і зустрічати ворога, бо зараз ініціатива на його боці. Ми зробили контрнаступ, зараз наша черга захищатися. Тут важливо, щоб ми були готові до цього наступу ворога. Ситуація насправді дуже важка, зрозуміло, що в цьому році нам не потрібно активних наступальних дій. Ми маємо вибудовувати і вести оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад - мобілізувати людей. Нам треба мобілізувати мінімум 250 тисяч, бо без цього ми просто не зможемо воювати", - підкреслив Філімонов.

На думку офіцера, українці мають бути готовими до того, що війна до повної перемоги над ворогом може тривати довго. "Нам треба готуватися до дуже затяжної, важкої війни. Ми маємо розуміти, що Путін і Росія якраз розраховують на наше виснаження, на виснаження наших партнерів. Вони реально готують людей, що вони воюють на виснаження. Війна вдовгу їм на 100% вигідніша. Для них дуже важливо мати якийсь умовний мир або умовне перемир’я з нами, для того, щоб підготуватися, виправити помилки, підготувати свій особовий склад, озброїтися і напасти з новими силами", - зазначив Філімонов.

Він зауважив, що Україні не потрібно ніякого умовного миру чи перемир’я з ворогом, а треба постійно нарощувати кількість знищеного особового складу російських окупантів.

"Ні в якому разі. Той, хто каже про мир чи перемир’я, хто каже про зупинку бойових дій - це зрадник. В нас одна дорога - знищувати ворога і нам потрібно вбивати хоча би 10 тисяч в місяць. Поясню звідки така цифра, коли ми вибиваємо підготовлених та вмотивованих, то вони змушені відправляти на фронт непідготовлених. Це впливає на деморалізацію та на багато чого іншого. Якщо ми поставимо це на паузу, то за той час вони навчаться, перегрупуються, озброяться, полагодяться, відпочинуть і почнуть все по новому", - підкреслив Філімонов.

Він додав, потрібно, щоб Росія покинула всю територію України, але окупанти під час умовного перемир’я цього не зроблять. "Якщо Росія не буде наступати, то це доведеться робити нам. Тому, нам ефективніше тримати оборону, знищити якомога більше росіян, а потім вже наступати", - резюмував він.

"Вовки До Вінчі": останні новини

Варто нагадати, що 6 лютого офіцер ЗСУ Сергій Філімонов став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Командиром 1-го окремого штурмового батальйону ім. Героя України Дмитра Коцюбайла у складі 67 ОМБР ДУК лишається Юрій Капустяк.

Вас також можуть зацікавити новини: