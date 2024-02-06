Вони зазначили, що їхнім командиром залишається Юрій Капустяк.

Командиром 1-го окремого штурмового батальйону ім. Героя України Дмитра Коцюбайла у складі 67 ОМБР ДУК лишається Юрій Капустяк.

Як йдеться у офіційній заяві 1-го ОШБ "Да Вінчі", до загибелі комбата лейтенанта Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Капустяк обіймав посаду його заступника, також він був його бойовим побратимом з добровольчих часів періоду АТО/ООС.

"Юрій Капустяк - професійний військовий, учасник Антитерористичної операції на сході України та Операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей від 2017 року. Брав участь в боях біля Попасної, Зайцевого, Шумів. Народний герой України. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня", - йдеться у повідомленні.

"Вовки Да Вінчі": останні новини

Наприкінці січня у 67-й Окремій механізованій бригаді "Добровольчий Український Корпус" повідомили, що Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота "Гонор" та окремі групи бійців 1-го ОШБ залишили лави 67-ої ОМБр "ДУК" та здійснили перевід у іншу бригаду.

Сьогодні офіцер Збройних Сил України Сергій Філімонов заявив, що очолив батальйон "Вовки Да Вінчі". Очільниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила, що вони приєдналися до 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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