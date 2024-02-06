Легендарний батальйон очолив Сергій Філімонов після загибелі героя Дмитра Коцюбайла. Вони були друзями.

Громадський активіст та учасник російсько-української війни, лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов очолив батальйон "Вовки Да Вінчі".

Про це Філімонов повідомив у Telegram, записавши відео зі зверненням вступати до лав батальйону.

"Друзі, маю честь повідомити, що я очолив батальйон "Вовки Да Вінчі". Запрошую вас та ваших друзів приєднатися до нас", - прокоментував він.

Філімонов розказав трохи про себе: він доброволець з 2014 року, брав участь у звільненні Маріуполя, Мар’їнки, та у боях за Іловайськ.

"З початку повномасштабного вторгнення ми з друзями створили бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. Після цього в складі роти долучились до батальйону "Вовки Да Вінчі". В складі батальйону пройшли великий шлях – бої за Харківщину, Донеччину, Луганщину. І відсьогодні я заступаю на посаду командир батальйону "Вовки Да Вінчі". Для мене це велика честь - бути командиром в підрозділі мого друга, в підрозділі, який носить його ім’я Дмитра Коцюбайла, позивний "Да Вінчі", - зазначив він.

За словами Філімонова у батальйон зараз потрібні люди, тому наразі туди відкрито відбір.

"І я кажу зараз не тільки за "рексів", штурмовиків. Я кажу і за айтішників, дронщиків, артилерістів і діловодів, бугалтерів і багато інших посад. Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира – "Да Вінчі" завжди ставив у пріоритет людське життя, людське здоров’я. В нас будуть брати участь в боях тільки підготовлені люди. Готувати їх будуть наші інструктори… У батальйоні служать військові з інших країн, які пройшли з нами великий шлях, пройшли багато боїв. Дуже круту підготовку дають. У нас дуже сильна медична служба", - зазначив військовий.

Він наголосив, що потрібні люди вмотивовані, які вміють думати й знають, куди вони хочуть потрапити.

"Для вас це зараз шанс не чекати повістку, не грати у лотерею, у який підрозділ ви попадете, а потрапити саме туди, куди ви хочете. Я не обіцяю, що потраплять всі. Кажу відразу, що в нас буде відбір. Але ми дуже раді будемо, якщо вмотивовані люди, люди, які хочуть воювати, захищати свою країну зараз, попадуть до нас у підрозділ, а ми зі свого боку всім забезпечимо, всьому навчимо. Не обов’язково вміти стріляти, не обов’язково вміти їздити на танку. Якщо захочете, ми вас будемо вчить. Якщо ні, то дуже багато посад, на які можна долучитись. Тому запрошуємо всіх. Давайте перемагати разом!", - зауважив Філімонов.

Як відомо, Сергій Філімонов зіграв головну роль у новому фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". Світова прем'єра відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти".

Як загинув екс-командир батальйону "Да Вінчі"

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 р. в бою за Бахмут, отримавши важке поранення в шию. Попрощатися із воїном прийшов, зокрема, президент Зеленський. Також віддати шану українському герою тоді прийшла прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. На війну він відправився у 18 років - відразу після Майдану і Революції Гідності.

Встиг повоювати за Покровськ, Піски, Савур-Могилу, отримав важке поранення від танкового обстрілу. У 21 рік Дмитро став наймолодшим командиром роти, очоливши 1-у штурмову роту ДУК "Правий сектор".

2021 року Зеленський нагородив Коцюбайло званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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