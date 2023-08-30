Секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблем з мобілізацією в Україні не буде.

В інтерв'ю NV Данілов наголосив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Одночасно набирати у армію 300 000 осіб не планується.

"Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", - сказав Данілов.

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Також секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих. Це ж їхня справа - розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла і йдуть на фронт, йдуть далі служити", - додав Данілов.

Мобілізація в Україні - останні новини

23 серпня президент Володимир Зеленський анонсував можливі зміни у процесі мобілізації. До нього звернулися військові із проханням надати можливості для розширення цього процесу.

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

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