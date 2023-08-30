Зазначається, що наразі є зловживання, оскільки люди йдуть у виш, щоб отримати відстрочку.

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – заявив народний депутат в інтерв’ю "Українським Новинам".

За його словами, після повномасштабного вторгнення в Україні збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.

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"Якщо людина в магістратурі навчається одразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", – вважає Веніславський.

Однак він не виключає, що є певна категорія людей, які дійсно хочуть стати науковцями.

"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – підсумував нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини

23 серпня президент Володимир Зеленський анонсував можливі зміни у процесі мобілізації. До нього звернулися військові із проханням надати можливості для розширення цього процесу.

Тоді Веніславський зауважив, що поки що передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для мобілізації немає.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш переконаний, що воюватимуть усі чоловіки.

Як відомо, всі чоловіки у віці від 18 до 60 років і жінки деяких професій вважаються військовозобов'язаними. УНІАН повідомляв, кому надається відстрочка від мобілізації в Україні.

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