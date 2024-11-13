Мобілізація – це виключно право держави, то ж вона має право застосовувати насильство. Таку думку в інтерв'ю "ТСН" висловив військовослужбовець, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко.
"Держава має право в цій галузі застосовувати насильство. І класову нерівність. Дуже хочеться, щоб діти олігархів, президентів пішли на війну. Але щось мені підказує, що цього не буде. Той шлях, яким мобілізація йшла в 2023/24 роках, він привів до того, що зараз ми маємо надзвичайно низьку якість людського ресурсу. Особливо в піхоті, механізованих підрозділах і це велика проблема", – сказав Борисенко.
Він також додав, що наразі більшість військових у лавах Сил оборони – це саме мобілізовані чоловіки: "Я зараз командую батареєю. І хлопці всі і є з цієї хвилі бусифікованих воїнів. Жителів великих міст майже немає – у нас лише один і я. При тому, що у 2022 році соціальний склад був зовсім інший. Майже всі вони були призвані та мобілізовані шляхом цієї бусифікації".
Крім того, військовослужбовець висловився щодо того, що в Україні переважно мобілізують чоловік з селищ, оминаючи великі міста. За його словами,у деяких селах навіть є люди, які працюють на ТЦК та доповідають їм щодо місця перебування ухилянтів. Крім того, за словами Борисенка, майже 90% особового складу Сил оборони – це жителі маленьких міст та селищ.
"Звичайно, в сільській місцевості немає ухилянтів, бо там немає де сховатися. Ухилянти ховаються в містах, вони всі залишилися там. Той, хто ховається від мобілізації – не живе в землянці, виритій у лісі. Він не ховається у горах. Він живе в Києві, Одесі, Дніпрі та інших великих містах", – додав Борисенко.
Мобілізація в Україні: що треба знати
Раніше ветеран АТО Євген Дикий заявив про катастрофічну ситуацію, пов'язану з нестачею особового складу в лавах Сил оборони України. За його словами, це "проблема армії, але це не проблема, створена армією".
Тим часом військовий з позивним "Фенікс" заявив, що зараз в Україні найкращий час для того, щоб вступити до лав Сил оборони України. Адже бажаючі можуть обрати собі спеціальність та підрозділ, а новобранці проходять велику кількість підготовок.
Тим часом військовий експерт Сергій Грабський заявив, що держава може задіювати ще більш жорсткі методи для того, щоб забезпечити українські війська людським ресурсом.