За словами Юрія Здебського, є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає питання стосовно мобілізації ув'язнених та засуджених. Про це розповів народний депутат, член комітету Юрій Здебський, інформує Ліга.

"Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати", — зазначив нардеп.

За його словами, це питання нині ще обговорюється у комітеті.

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"Оскільки до всіх цих людей потрібні різні підходи. Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання", - підкреслив Здебський.

Він наголосив, що це питання "стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних силах потрібні люди".

"З наступного тижня розглядатимемо законопроєкт і вже більш детально пройдемось по всіх питаннях", – підсумував парламентарій.

Мобілізація засуджених - останні новини

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, яких порушників можуть відправити на війну. За його словами, мобілізувати треба порушників правил дорожнього руху та тих, хто засуджений за корупцію.

Як сказав Малюська, в Україні є не тільки ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі та через це не підлягають призову. Зокрема, є чимало людей, які отримали умовний строк покарання та "гуляють" вулицями.

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