На гарячу лінію Головного управління розвідки надходять питання від новомобілізованих росіян стосовно здачі в полон.
Про це повідомив речник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?", - сказав Юсов.
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Відзначається, що у росіян низька мотивація та кепський моральний стан серед цієї мобілізаційної хвилі. За словами Юсова, росіяни планують кілька хвиль мобілізації.
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