Також знищено чотири бойові броньовані машини, засіб протиповітряної оборони та автомобільну техніку.

Військово-морські сили Збройних сил України за тиждень знищили 141 окупанта, танк, два мінометні розрахунки та чотири сховища з боєприпасами, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 141 окупанта, чотири бойові броньовані машини, танк, засіб протиповітряної оборони, чотири одиниці автомобільної техніки, два мінометні розрахунки, пункт управління та чотири сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ВМС ЗСУ разом з іншими підрозділами докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

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Зокрема, за минулий тиждень в рамках "зернової ініціативи" 27 суден покинули українські порти, на їх борту було майже 1 млн тонн зерна та інших продуктів харчування.

Війна в Україні - російські втрати

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 173 360 окупантів, з них 460 за минулу добу.

Також протягом 30 березня на фронті знищено ще 5 ворожих танків, 3 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 9 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки.

На Херсонщині Сили оборони знищили 17 російських окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, танк та пункт управління безпілотниками. Під удар потрапив склад з ракетами ППО ворога, польовий пункт БК і спостережний пункт окупантів.

Березень 2023 року став рекордним місяцем зі знищення в Україні російських засобів протиповітряної оборони (ППО) з вересня 2022-го. У березні тільки Служба безпеки опублікувала кілька відео, на яких була відображена робота українського спецназу, який знищує російські ЗРК "ТОР-М2".

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