Також знищено склад боєприпасів протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт ворога.

На Херсонщині Сили оборони знищили 17 російських окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, танк та пункт управління безпілотниками. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, українські військові - авіація і ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по лівобережжю.

"Уражено два райони зосередження ворожих сил та засобів. Демілітаризовано 17 окупантів, 10 одиниць озброєння та техніки, серед яких станція радіоелектронної боротьби, антидронова рушниця, наземний пункт управління БПЛА, два міномети та два безпілотних розвідники, танк та дві одиниці авто-бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Сили оборони на Херсонщині знищили склад боєприпасів ворожої протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт противника.

Війна новини - втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "запакували" вже 173 360 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема 18 кораблів / катерів і понад 2200 безпілотників.

Крім того, за даними британської розвідки, Росія під час війни вже втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій "Зоопарк-1М". Агресор, напевно, стикатиметься з труднощами через залежність від зірваних санкціями постачань високотехнологічної електроніки.

Найбільше втрат РФ зазнає традиційно на сході, де тривають кровопролитні бої за кожен міліметр території. Цей фактор перешкоджає Кремлю посилити наступ в районі Бахмута.

За минулу добу авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

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