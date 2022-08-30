Загарбник визнав, що ЗСУ знищили усі переправи в регіоні.

Російський військовий поскаржився дружині на складну ситуацію зі зруйнованими мостами у Херсонській області.

Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки МО України.

"Мости всі роз'*бали, всі! Тепер ні в'їхати, ні виїхати не можна!", — каже окупант.

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У відповідь дружина каже, що росіяни звітують нібито про відновлення моста на "А" (Антонівського - УНІАН). Загарбник відповідає, що це все брехня. ЗСУ знищили міст. Частина конструкції звалилася у Дніпро. Відновити його неможливо.

Водночас дружина розповіла загарбнику, що на ротацію підрозділи ЗС РФ не відправлятимуть. Ротуватимуть тільки Росгвардію. У відпустки також нікого не пускатимуть.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський загарбник поскаржився своєму товаришеві, що ситуація на фронті важка. Серед окупантів багато поранених, в тому числі і важких. Зв'язку з командуванням вже незабаром не буде, оскільки засоби зв'язку сідають.

При цьому він зазначив, що повинна підійти якась допомога, але "вони не можуть пробитися". Тим часом щонайменше троє важких поранених не можуть дочекатися допомоги, а всі інші сидять частково без зв'язку і взагалі без їжі.

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