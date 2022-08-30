Росіянин розповів, що від однієї з рот майже нічого не залишилося.

Окупанти в Харківської області скаржаться, що залишилися без їжі та води. Збройні Сили України взяли їх у кільце.

Про це йдеться в телефонному розмова, який перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський загарбник розповів своєму знайомому, що ситуація на фронті погана. За його словами, українські військові взяли їх в кільце в Харківській області, але він сподівається, що "свої їх дістануть".

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"У нас нічого не залишилося - ні їжі, ні води. Практично зв'язку вже немає", - скаржиться росіянин.

Крім того, він зазначив, що від 7-ої роти "взагалі нічого не залишилося".

"Сьогодні теж мені хлопчина дзвонив, він там з кимось розмовляв, каже:" 7-у роту розх*ярили і медиків розх*ярили, комбат з'їб*лся", - підсумував окупант.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський загарбник поскаржився своєму товаришеві, що ситуація на фронті важка. Серед окупантів багато поранених, в тому числі і важких. Зв'язку з командуванням вже незабаром не буде, оскільки засоби зв'язку сідають.

При цьому він зазначив, що повинна підійти якась допомога, але "вони не можуть пробитися". Тим часом щонайменше троє важких поранених не можуть дочекатися допомоги, а всі інші сидять частково без зв'язку і взагалі без їжі.

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