На запитання, як справи на фронті, загарбник у відчаї констатує, що гарних новин немає.

Російський загарбник поскаржився своєму товаришу, що ситуація на фронті важка. Серед окупантів багато поранених, зокрема й важких. Зв'язку з командуванням вже невдовзі не буде, оскільки засоби зв'язку сідають.

Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки.

На запитання, як справи на фронті, загарбник у відчаї констатує, що гарних новин немає.

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"Поранених багато, важких. Є зв'язок, але скоро закінчиться, скоро сяде все", - зазначає окупант.

Він зауважив, що повинна підійти якась допомога, але "вони не можуть пробитися". Тим часом щонайменше троє важких поранених не можуть дочекатися допомоги, а всі інші сидять частково без зв'язку та взагалі без їжі.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант поскаржився другу на постійні обстріли українською артилерією та безліч убитих загарбників.

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