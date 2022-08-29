Російський загарбник поскаржився своєму товаришу, що ситуація на фронті важка. Серед окупантів багато поранених, зокрема й важких. Зв'язку з командуванням вже невдовзі не буде, оскільки засоби зв'язку сідають.
Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки.
На запитання, як справи на фронті, загарбник у відчаї констатує, що гарних новин немає.
"Поранених багато, важких. Є зв'язок, але скоро закінчиться, скоро сяде все", - зазначає окупант.
Він зауважив, що повинна підійти якась допомога, але "вони не можуть пробитися". Тим часом щонайменше троє важких поранених не можуть дочекатися допомоги, а всі інші сидять частково без зв'язку та взагалі без їжі.
Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант поскаржився другу на постійні обстріли українською артилерією та безліч убитих загарбників.