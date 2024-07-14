За словами Ігоря Олійника, Україна може виграти у війні лише у випадку, якщо Росія "зруйнується з середини".

Ймовірні "мирні" переговори з Росією в рамках другого "Саміту миру" стануть можливістю для росіян "потягнути час". Про це в інтерв'ю TSN.ua сказав командир взводу радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту однієї з бригад Ігор Олійник.

За його словами, єдиним пунктом можливих переговорів іх державою-агресором може бути виведення російських військ з території України.

"А далі, після того, як вони залишать нашу територію, війна не скінчиться також. Якщо це взагалі трапиться, то війна не закінчиться. Не хотілося б домовленості, скажімо так, на їхніх умовах, м'яко кажучи. За рахунок домовленості – ні", - вважає військовий. Відео дня

На його переконання, Україна може виграти у війні лише у випадку, якщо Росія "зруйнується з середини".

"Тоді є шанс дуже-дуже хороший на перемогу. Це сто відсотків. Якщо вона розпадеться, тоді вже є шанс. Це якісь масові повстання мають бути? Армія, охорона? Щоб вірити в цей сценарій? Це важко. Ну все, є шанси, але є великі, є маленькі. Шанси на це, думаю, дуже маленькі, тому що там апарат, який сидить при керівництві. ... Там якщо хтось один з'явиться, то його швидко затиснуть. Немає опозиції до тієї влади, яка там є. Там треба просто, щоб все зламалося одразу з середини. Зовнішні якісь фактори з боку населення нашого ворога? Це дуже мало шансів на таке", - сказав Олійник.

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Напередодні президент Чехії Петер Павел закликав РФ та Україну до переговорів. На його думку, за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як повернути українські території.

Також УНІАН повідомляв, що Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року. За даними видання El Pais, угорський прем'єр Віктор Орбан з'ясував думку глав РФ і Китаю під час зустрічей з ними.

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