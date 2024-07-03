Президент України поділився інформацією про проєкт документа, який наша держава найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї ООН.

Відбувся перший глобальний саміту миру у Швейцарії, Україна готує проєкт резолюції для розгляду на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про ядерну безпеку в Україні з акцентом на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський провів зустріч із головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом, який перебуває в Україні з візитом. Президент України відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Генасамблеї ООН.

"Дякую за підтримку України резолюціями у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Вони дуже важливі для нас. Тому ми особливо цінуємо перший за майже 30 років візит до нашої держави голови Генасамблеї", – повідомив Зеленський. Глава держави також подякував Френсісу за підтримку першого саміту миру та спільного комюніке.

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При цьому, як наголосив Зеленський, одним із практичних результатів саміту може стати нова резолюція, проєкт якої Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї, щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та критичний стан енергетичної системи у зв’язку з постійними російськими атаками на її об’єкти.

Своєю чергою, голова Генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби нашої країни.

Також, Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками саміту миру у Швейцарії було оприлюднено спільне комюніке про основи миру.

Зокрема, у документі було сказано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. При цьому, українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Крім того, наголошувалося, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

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