Зокрема, українськими воїнами було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку українські військові впродовж доби ліквідували ще майже дві роти російських окупантів.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, наразі на цьому напрямку тривають бої.

Зокрема, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував українські позиції та здійснив 668 обстрілів.

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Так, артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 14 одиниць військової техніки противника", - зазначив він.

Зокрема, шість бойових броньованих машин, малий тягач, гаубицю 2С19 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільну техніку. Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, цієї доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження російських військових та їхньої техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, ракетники та артилеристи цієї доби вдарили по трьом пунктам управління, 10 артилерійським засобам на вогневих позиціях, засобам протиповітряної оборони та одній станції РЕБ росіян.

А минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни ліквідували 540 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року зросли до 235020 осіб.

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