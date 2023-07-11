Зокрема, ліквідовано ворожі зенітно-ракетні комплекси, артилерію та станцію радіоелектронної боротьби.

Упродовж цієї доби українські військові здійснили чергові удари по скупченнях росіян та їхньої техніки на фронті, знищивши вороже озброєння та пункти управління.

Наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у вівторок, 11 липня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три ворожі пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ супротивника.

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Війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українські військові знищили ще близько 540 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні близько 235 020 своїх військових та понад 30 тис. одиниць своєї техніки та озброєння.

Нагадаємо, вранці 11 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що наші воїни ведуть наступ на Бердянському, Бахмутському й Мелітопольському напрямках. За його даними, захисники та захисниці завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях, а також закріплюються на нових рубежах.

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