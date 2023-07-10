Лише за добу було знищено дев'ять складів з боєприпасами.

За добу російські загарбники втратили на Таврійському напрямку більше двох рот та багато військової техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі. "Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1179 вогневих завдань.За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот", - написав він.

За словами Тарнавського, було знищено 17 одиниць військової техніки російської армії, зокрема, танк, БМП, два безпілотники "Zala", БПЛА "Supercam", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", станцію радіоелектронної боротьби, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" та автомобільну техніку. Також українські воїни знищили дев'ять складів з боєприпасами.

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Втрати Росії в Україні: останні дані

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що втрати у Росії у повномасштабній війні склали вже 234 480 особового складу. З них 440 загарбників - лише за минулу добу.

Східне угруповання військ Збройних сил України відзвітувало, що українські захисники ліквідували на Бахмутському та Лиманському напрямках майже 100 окупантів.

На Бахмутському напрямку російські загарбницькі війська понад 300 разів обстріляли українські позиції та здійснили три авіаційні удари.

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