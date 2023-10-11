Українські захисники мужньо тримають оборону.

На Авдіївському напрямку, де останніми днями активізувалися російські окупаційні війська, ворог під час атак застосовує досить багато техніки. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі телемарафону він зазначив, на Авдіївському напрямку ворог подекуди застосовує піхоту, а на деяких ділянках "жене в бій" чимало військової техніки.

"Ворог іде бронегрупами, зокрема на Авдіївському напрямку, та великою кількістю піхоти. А нашій артилерії є що робити, і втрати ворога про це свідчать", – зазначив Штупун.

Відео дня

За його словами, тільки на Донеччині воїни оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога, зокрема, мінімум 23 танки.

Штупун додав, що на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога тільки в районі Авдіївки.

Що стосується окупаційних військ, то там спостерігається "збірна солянка": у ворога воюють і свіжомобілізовані з тимчасово окупованих територій, і "Шторм Z", і мотострілецькі частини регулярної російської армії, і "досить багато танкових підрозділів".

Ситуація в районі Авдіївки

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни намагаються оточити Авдіївку, але навряд чи це їм вдасться із наявними в цьому районі силами. При цьому експерти зазначають, що 9 жовтня росіяни розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.

11 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш наголосив, що такої активності з боку РФ там не було від початку повномасштабного вторгення. Ворог обстрілює позиції Сил оборони та гатить по місту.

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