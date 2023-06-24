На всьому цьому напрямку росіяни не досягли жодного успіху і щодоби несуть втрати в особовому складі та техніці.

Сьогодні в районі Бахмута знищено майже 100 російських загарбників і майже 130 поранено.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог 382 рази завдав по нам артилерійських ударів різними типами калібрів, здійснив 3 авіанальоти. В результаті наших зворотних ударів по ворогу було знищено 97 окупантів і 127 поранено", - сказав Череватий.

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Також було знищено 2 ворожих танків, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", шість гармат, 8 польових складів з боєприпасами, 4 безпілотних літальних апарата (2 типу "Орлан" і 2 типу "ZALA").

При цьому, на Куп'янсько-Лиманському напрямку "ворог намагається бути активним значно менше після того, як зазнав потужних ударів у відповідь від нас". Зокрема, сьогодні окупанти 7 разів намагалися атакувати українські позиції, 516 разів завдавав ударів з різної артилерії і здійснив 5 авіанальотів.

"В результаті відбиття ворожих атак 35 окупантів було знищено та 65 поранено", - повідомив Череватий.

Разом з тим, знищено 2 танки Т-72, 2 САУ "Гвоздика", протитанкову гармату "Рапіра", 2 міномети і 2 автомобілі з боєприпасами.

Череватий зазначив, що на усьому цьому напрямку ворог не досяг жодного успіху і щодоби несе втрати в особовому складі та техніці.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, усього на території України з початку повномасштабного вторгнення вже ліквідовано 223 тисячі 910 російських окупантів, у тому числі 580 - за минулу добу.

Також у Генштабі зазначили, що впродовж минулої доби російські загарбники марно проводили наступальні операції на трьох напрямках - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському.

Тим часом, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по позиціях російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії також успішно "наваляли" загарбникам.

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