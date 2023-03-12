Також на цьому напрямку було підбито два ворожих танки Т-72 і знищено зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Сьогодні на Бахмутському напрямку українські військові ліквідували близько 240 російських окупантів та поранили ще майже 300.

Про це речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бахмут і надалі - епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкраще підготовлені групи "Вагнера", прорвати нашу оборону. За цю добу там відбувся 161 обстріл на всьому Бахмутському відтинку фронту..., 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів, 293 - були поранені", - зазначив він.

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Також, за словами Череватого, на цьому напрямку було підбито два танки Т-72 і знищено зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Битва за Бахмут: останні новини

Російські окупанти вже кілька місяців поспіль намагаються захопити Бахмут Донецької області. На лобові штурми кидають "вагнерівців". Ватажок ПВК навіть заявляв про "фактичне оточення" міста, але ЗСУ тримають оборону.

Вранці Генштаб зазначав, що на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Від обстрілів окупантів минулої доби, 11 березня, постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Українські військові пояснили, чому важлива оборона Бахмута на Донеччині. За даними військових, противник вдається до тактики виснаження та тотального руйнування, а на Бахмутському напрямку відбуваються найзапекліші бої, там штурмові загони російських найманців та кадрових військ безупинно штурмують позиції Сил оборони України.

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