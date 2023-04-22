Про які саме військові приготування йдеться, Рафаель Гроссі не уточнив.

Глава Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що під час свого недавнього візиту на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС став свідком "військових приготувань".

Він також повідомив, що в районі атомної електростанції тривають обстріли і в черговий раз висловив стурбованість у зв'язку з безпекою об'єкта, пише "Російська служба Бі-Бі-Сі".

"Під час відвідування Запорізької АЕС більше трьох тижнів тому я бачив явні ознаки військових приготувань. Після цього наші експерти, що знаходяться на об'єкті, часто повідомляли, що чули вибухи, що іноді свідчать про сильний обстріл неподалік від АЕС. Я глибоко стурбований у зв'язку з ситуацією на станції", - сказав Гроссі.

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Гроссі не уточнив, що саме він має на увазі під "військовими приготуваннями".

За словами Гроссі, протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ чули обстріли майже кожен день, а одного разу їм навіть запропонували спуститися в бомбосховище.

Глава МАГАТЕ також нагадав, що зараз ЗАЕС покладається всього на одну лінію електропередач потужністю 750 кіловольт для охолодження реакторів і забезпечення роботи інших систем безпеки. До війни станція мала чотири таких лінії, каже Гроссі.

Ситуація на захопленій ЗАЄС - деталі

Станом на 18 квітня 2023 року Міненерго України заявило про те, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Йдеться в першу чергу про технічну експлуатацію станції.

За підрахунками "Енергоатому", через війну збиток компанії від руйнувань досяг 32 мільярдів гривень. Йдеться про майно та інфраструктуру захопленої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів.

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС є "секретна ядерна технологія" США. Вашингтон попередив Москву, щоб росіяни не чіпали її.