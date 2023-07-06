Супутник зафіксував появу двох об'єктів, яких раніше там не було.

Супутник зафіксував появу нових невідомих об'єктів на даху IV енергоблоку Запорізької атомної електростанції, про мінування якого повідомляв Генштаб.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", появу нових об'єктів підтведжують супутникові фото Planet Labs, датовані 5 липня.

"Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора роки.

Нагадаємо, що український Генштаб повідомляв, що заміновано також дах ІІІ енергоблоку.

Загроза теракту на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Генштаб ЗСУ офіційно попередив про можливі провокації на Запорізькій АЕС. Росіяни розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що поки що йдеться про черговий шантаж з боку російських окупантів.

Сполучені Штати ретельно відстежують ситуацію навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. Там наголосили, що станція не може бути об’єктом у зоні бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: