На зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У Збройних силах України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокацій на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка знаходиться під контролем російських терористів з 4 березня 2022 року.

"За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

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"Жодна провокація ворога не пройде", – наголосили в Генштабі.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Вранці 4 липня 2023 року Запорізька АЕС, окупована росіянами, втратила живлення з основної високовольтної лінії. Як наслідок – станцію довелося підключити до резервної лінії 330 кВ, яка була відремонтована та підключена до станції лише 1 липня після пошкодження 4 місяці тому.

У МАГАТЕ підтвердили, що ЗАЕС втратила зв'язок із основною зовнішньою лінією живлення, проте зазначили, що вдалося уникнути повного знеструмлення окупованої станції. В організації наголосили, що це відключення знову демонструє ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.

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