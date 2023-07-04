Зараз розвідка не спостерігає якихось суттєвих змін на окупованій станції.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, поширення російською пропагандою нових вкидів щодо ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС – це примітивна і брехлива ІПСО. Інформація про те, що Україна нібито планує атакувати станцію безпілотниками, не відповідає дійсності.

В коментарі "24 каналу" Юсов наголосив, що такі фейки пов'язані з кількома аспектами. З одного боку, це відповідь росіян на інформаційну кампанію України щодо висвітлення злочинів російських загарбників на території окупованої ЗАЕС та інших інфраструктурних обʼєктів. Також наша країна постійно говорить про факти, що можуть свідчити про підготовку нового теракту, на зразок – підрив греблі Каховської ГЕС.

Водночас, за словами Юсова, такі інформаційні кампанії та ІПСО дійсно можуть проводитись для інформаційного прикриття та підготовки до справжніх терактів. При цьому зараз розвідка не спостерігає якихось суттєвих змін на станції.

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"Втім, варто наголосити, що станція продовжує знаходитись під контролем окупантів. Вона незаконно захоплена, низка об'єктів на станції заміновані, і так – існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту. Але наразі мова йде про підвищення градуса ядерного шантажу, проведення ІПСО з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників", – зазначив Юсов.

При цьому в розвідці підтвердили, що Росія дійсно вивезла частину персоналу "Росатому" з території окупованої Запорізької АЕС. Проте про повне виведення утворень, що допомагають росіянам утримувати контроль над станцією, поки не йдеться. Юсов наголосив, що ці кроки є складовою заходів, які окупанти активізували під час підготовки до можливого теракту.

"Власне, з одного боку – це підвищення градуса шантажу ядерного, з іншого – це справді може свідчити про підготовку такого сценарію, як терористичний акт з боку окупантів. Але наразі мова йде саме про шантаж", – резюмували в розвідці.

Загроза підриву ЗАЕС: що треба знати

4 липня у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокацій на території ЗАЕС. Окупанти розмістили на крівлі двох енергоблоків предмети, схожі на вибухові пристрої. Зазначається, що їхня детонація навряд чи пошкодить енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Саме такий наратив протягом дня розганяє російська пропаганда.

Водночас у Міністерстві охорони здоровʼя поділилися порадами про те, що робити у разі радіаційної аварії. У відомстві рекомендують мешканцям потенційної зони ураження бути готовими до евакуації та підготувати "тривожну" валізку. Водночас людей закликають не панікувати і дослухатися до рекомендацій влади.

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