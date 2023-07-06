У Білому домі наголосили, що подальша військова окупація станції є небезпечною.

Сполучені Штати ретельно відстежують ситуацію навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. Там наголосили, що станція не може бути об’єктом у зоні бойових дій.

Таку заяву зробила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише "Укрінформ". "Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції", – додала вона.

За її словами, Штати продовжують вести цей моніторинг з того моменту, як росіяни окупували український ядерний об'єкт. Вона наголосила, що подальша військова окупація станції є небезпечною, та додала, що там не мають відбуватися бойові дії.

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Загроза підриву ЗАЕС - головне

4 липня у Генштабі ЗСУ офіційно попередили про можливі провокації на Запорізькій АЕС найближчим часом. За даними військових, росіяни розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

5 липня керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на ЗАЕС цілком імовірна. Українські військові стежать за обстановкою, зауважила вона.

Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що поки що йдеться про черговий шантаж з боку російських окупантів.

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