На Дніпропетровщині ворог з мінометів обстріляв село.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Щодо ситуації в області. Вдень ворог з мінометів вдарив по Ганнівці, що в Широківській громаді", - зазначив він.
За словами Лукашука, ніхто не постраждав, руйнувань немає.
"Прилетіло на територію села в городи, перебито лінію електропостачання. Завтра аварійні бригади мають все відновити", - розповів голова облради.
Він уточнив, що в інших громадах протягом дня було спокійно.
Раніше окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Пізніше стало відомо, що поранено двох дітей та їх матір, повністю зруйновано два будинки, ще дещо пошкоджено, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.
Село сильно постраждало через ворожу атаку, однак там вже працюють фахівці – відновлюють газ і світло.