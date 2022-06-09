Снаряд перебив лінію електропостачання.

На Дніпропетровщині ворог з мінометів обстріляв село.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Щодо ситуації в області. Вдень ворог з мінометів вдарив по Ганнівці, що в Широківській громаді", - зазначив він.

За словами Лукашука, ніхто не постраждав, руйнувань немає.

"Прилетіло на територію села в городи, перебито лінію електропостачання. Завтра аварійні бригади мають все відновити", - розповів голова облради.

Він уточнив, що в інших громадах протягом дня було спокійно.

Раніше окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Пізніше стало відомо, що поранено двох дітей та їх матір, повністю зруйновано два будинки, ще дещо пошкоджено, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.

Село сильно постраждало через ворожу атаку, однак там вже працюють фахівці – відновлюють газ і світло.

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