У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік.

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що 2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Пізніше стало відомо, що поранено двох дітей та їх матір, повністю зруйновано два будинки, ще дещо пошкоджено, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.

Наступного дня, 3 червня, окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

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