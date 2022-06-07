Окупанти обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що 2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Пізніше стало відомо, що поранено двох дітей та їх матір, повністю зруйновано два будинки, ще дещо пошкоджено, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.
Наступного дня, 3 червня, окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.