Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджених, виведений з ладу газопровід та електромережі.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами села Мар’янське Дніпропетровської області поранені двоє дітей і їхня матір.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама", - зазначив він.

Резніченко додав, що повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Інформації про постраждалих на той час ще не було.

Також Вілкул зазначив, що у Криворізькому районі російські загарбники неодноразово обстрілювали з артилерії території Зеленодольської та Апостолівської громад.

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