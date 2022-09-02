На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення.

На Донеччині основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом на Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе.

Завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка. Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

"Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ", - наголосили у Генштабі.

Тим часом на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка.

"Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка", - повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

Як писав УНІАН, керівництво Росії, імовірно, готується до створення нових сил для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Вас також можуть зацікавити новини: