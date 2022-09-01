На Донецькому напрямку супротивник намагається покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися наступати в районі Зайцевого та Веселої Долини.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку. На Бахмутському напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Російські окупанти також безуспішно наступали в районі Водяного Донецької області.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ.

Нагадаємо, 31 серпня у Генштабі армії України попередили, що супротивники перегруповується на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Станом на 31 число на нашій землі знищили 47 тис. 900 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: