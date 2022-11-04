Цим документом Путін легалізував призов зеків під час мобілізації.

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за низку важких злочинів.

Документ опублікований на порталі правової інформації РФ. Також у ньому зазначено, хто із засуджених не підлягає мобілізації.

Так, не будуть призивати засуджених за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх. Ще одна категорія тих, хто не потрапляє під призов - засуджені за вчинення теракту, захоплення заручників, держзраду і шпигунство.

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Тобто цим документом Путін легалізував призов зеків під час мобілізації.

Мобілізація ув'язнених в РФ: як зеки потрапляють на війну проти України

Раніше Пригожин, відомий як бізнесмен і "кухар Путіна" агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму на війну проти України. Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував понад тисячу ув'язнених.

Російський правозахисник Володимир Осєчкін повідомляв, що бійці ПВК "Вагнера" розстріляли вже понад 40 завербованих в'язнів, яких відправили на війну в Україну.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії нестачею охочих воювати проти ЗСУ.

За словами багатьох військових експертів, мобілізація ув'язнених і перекидання їх на війну в Україну не змінить ситуації на полі бою.

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