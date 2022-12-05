Перед смертю чоловік зателефонував дружині і розповів, що його забирають на розстріл.

Російські окупанти могли стратити ще одного завербованого "зека". Дружині привезли тіло з проламаним черепом.

Як повідомляє російський The Insider, 20 листопада завербований Віктор Севальнєв, який командував 7-ою мотострілецькою ротою так званої народної міліції "ЛНР", зателефонував дружині Лілії та заявив, що його везуть на розстріл. Командування стратить його за те, що солдати його роти дезертували.

"Сьогодні я, завтра інший, от і все. Ми в них забійний матеріал. Міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми "двохсоті" і їм пох*ру. Я хотів би назад, де я був, а вони мені не дають. Якби я знав, що то така війна... Я Севальнєв Віктор Анатолійович, 27 вересня 1979 року народження. Не посилайте сюди людей, годі. Вони хочуть усіх вбити", - сказав Віктор в останньому телефонному дзвінку дружині, запис якого вона передала журналістам.

1 грудня представник Міноборони РФ повідомив дружині, що її чоловік загинув у ДНР 25 листопада від осколкових поранень та потужного удару по голові. "Співчуваю, вибачте", - додав представник відомства.

Севальнєва завербували представники ПВК "Вагнера" у колонії, де він відбував покарання. Спочатку "вагнерівці" завербували на війну його сина Олега, який сидів у тій самій колонії. Чоловік загинув і на війну поїхав батько. Він підписав контракт із Міноборони і в ніч із 3 на 4 жовтня його етапували з колонії до "табору злагодження" Луганської області.

Він воював у 7-ій мотострілецькій роті і коли командира роти вбили, його призначили командиром, бо мав бойовий досвід у Чечні. Незабаром Севальньова навіть нагородили орденом за те, що рота під його командуванням вийшла із оточення. У листопадірота зазнала великих втрат, частина бійців загинула, решта розбіглася.

Глава Gulagu.net Володимир Осєчкін, який передав журналістам дані про цю історію, впевнений, що Севальнєва стратити так само, як "вагнерівця" Євгена Нужина - кувалдою по голові.

Втім, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відхрестився від страти Севальнєва. За його словами, цей чоловік не воював у складі ПВК.

"Якщо вірити словам представника Міноборони, який оглядав загиблого Севальнєва, травми на його тілі можуть бути наслідком удару кувалдою. "Оскочне поранення по тілу, і в голову вдарило сильно, поламало череп", - повідомив Осєчкін.

Він також зауважив, що Севальнєва могли стратити "аналоги Вагнера" в "ЛДНР", а відповідальність за його вбивство лежить на Міноборони РФ.

"Вся ця історія - чистої води відповідальність міністра оборони Шойгу та головнокомандувача Путіна, а Пригожин тут для відволікання уваги", – вважає Осєчкін.

The Insider також опублікував фото контрактів, які підписують "зеки". Ці контракти укладаються не з Пригожиним та його військовою компанією, а безпосередньо з Міністерством оборони Росії.

За даними правозахисниці Ольги Романової, їй відомо про 40 випадків "страт" засуджених, завербованих на війну. Втім, Пригожин попереджав "зеків" про ростріли за відмову йти у наступ.

Що означає кувалда у культурі ПВК "Вагнер"

Кувалду "вагнерівці" використовують для показових страт. Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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