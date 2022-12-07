Росія обстріляла місто з РСЗВ.

Кількість загиблих мирних жителів міста Курахове Донецької області, яке російські окупанти обстріляли з РСЗВ у середу, 7 грудня, збільшилося до 10.

Як заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, атака росіян по місту була дуже жорстокою і абсолютно прорахованою.

"Донеччина – сьогодні ж російська армія завдала удару по Кураховому, дуже жорстоко, абсолютно прораховано. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз – десять осіб, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким... Вічна пам'ять всім жертвам російського терору!" , – зазначив Зеленський.

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Ситуація на Донбасі

Донецька область є одним з найгарячіших районів ведення бойових дій. Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти області.

Так, росіяни не залишили в Лимані Донецької області після себе жодної цілої багатоповерхівки. Місцеві жителі не мають ніяких комунікацій і можуть розраховувати тільки на волонтерів. Місто досі перебуває під обстрілами.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що українське місто Бахмут на Донеччині стане тим містом, яке виснажить запаси артилерійського боєкомплекту у російських окупаційних військ.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що темпи контрнаступу України на Донбасі зростуть в найближчі тижні. Експерти припускають, що ні російські, ні українські військові не припинять наступальні операції взимку – оптимальний час для війни за участю механізованих підрозділів.

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