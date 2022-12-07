Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки тощо.

Росія вкотре обстріляла Донецьку область. В місті Курахове, по якому рашисти били з РСЗВ, внаслідок ворожого обстрілу загинули вісім цивільних громадян, п'ять дістали поранення.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

Кириленко наголосив, що рашисти обов'язково будуть відповідати за скоєні злочини. Проте це усе одно, нажаль, не поверне життя загиблим від агресії РФ.

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"Російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Черговий злочин росіян на нашій землі - фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - написав він.

В ОП також додали, що відомо вже про більшу кількість жертв. Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню, загинули восьмеро цивільних.

Обстріли Донецької області

Сьогодні, 7 грудня російські окупанти вдарили по центральній площі Ямполя Донецької області, де люди отримували гуманітарку. Внаслідок обстрілу поранено щонайменше троє людей, пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків.

Окрім цього нещодавно рашисти обстрілювали Курахове. 27 листопада РФ вдарила по місту з артилерії, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення.

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