Минулої доби унаслідок обстрілів ворога життя втратив не один українець.

Минулої доби у Донецькій області окупанти вкотре повбивали людей своїми нескінченними обстрілами цивільної та житлової інфраструктури: загинули троє українців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 26 квітня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці", - написав він.

Крім того, ще чотири людини в області дістали поранень.

Кириленко вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв російських окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація у Донецької області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня окупанти вбили двох жителів Донеччини - у Шахтарському, а ще 13 людей в області дістали поранень. Загалом в цей день ворог "накрив" вогнем населений пункт Нью-Йорк, школу у Часовоярській громаді, а також околиці Іллінівської громади.

Сьогодні Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що росіяни продовжують спроби захопити схід України та концентрується на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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